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Царьград

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Сколько денег можно вернуть за лечение: размер налогового вычета

Сколько денег можно вернуть за лечение: размер налогового вычета

Депутат ГД рассказал о размере налогового вычета за оказанные медуслугиЖитель России может ежегодно получить налоговый вычет за медицинские услуги.

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