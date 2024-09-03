Долина попросила МВД взять ее под госзащиту

Лариса Долина направила обращение главе УВД Центрального административного округа Москвы. 68-летняя певица просит взять ее под госзащиту: артистка утверждает, что ей стали приходить сообщения с угрозами убийством.
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