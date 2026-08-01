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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майоров о словах Пономарева, что «футбол в 10 раз сложнее хоккея»: «Абсолютно разные нагрузки. Я с ним не знаком, просто удивительно, что профессионал так высказывается»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова  Владимира Пономарева о хоккее и футболе.

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