В армии США решили увеличить численность личного состава подразделений ПВО за счёт сокращаемых в других родах войск военнослужащих

В армии Соединённых Штатов наблюдаются проблемы с пополнением личного состава новыми кадрами. Кроме того, есть и дисбаланс относительно заполняемости тех или иных военно-профессиональных специальностей – где-то переизбыток, а где-то значительная нехватка кадров.
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