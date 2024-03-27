В армии США решили увеличить численность личного состава подразделений ПВО за счёт сокращаемых в других родах войск военнослужащих

В армии Соединённых Штатов наблюдаются проблемы с пополнением личного состава новыми кадрами. Кроме того, есть и дисбаланс относительно заполняемости тех или иных военно-профессиональных специальностей – где-то переизбыток, а где-то значительная нехватка кадров.