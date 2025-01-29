Подростковая банда «Рыжего» вынудила Бастрыкина присмотреться к окраинам Краснодара

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Что вы опять либерастическую слизь разводите!? не хрена как говорите с ними &quot;работать надо&quot;, да надо дубиной и просто надо пиздить как взрослых отрядами СОБРА ОМОНА в налгую и не бояться тупого прокурорского наезда, иначе пусть сами работают дармоеды и прохиндеи прокурорские. Несколько раз прощлись &quot;маски шоу&quot; и уехали в неивестном направлении. и так периодически как врач прописал. Эти выблядки сами рассосутся кто по домам и школам кто в боьнички.
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