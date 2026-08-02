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Аргументы недели

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30 000 рублей штрафа вместо благодарности: как бюрократическая машина штрафует тех, кто чинит дороги вместо коммунальных служб

30 000 рублей штрафа вместо благодарности: как бюрократическая машина штрафует тех, кто чинит дороги вместо коммунальных служб

В Санкт-Петербурге разворачивается история, которая с пугающей точностью иллюстрирует абсурд нашей современной бюрократической системы.

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Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Уроды!!! Каждого жалобщика повесить и администрацию тоже. В полном составе.
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1 м.
Геннадий Бережнов
Дураки и дороги извечная проблема! А власти лучше когда больше ям раздражают горожан!
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1 м.