Собянин: Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Это поможет сделать новогодние праздники более доступными и приятными для всех В своём Telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин оповестил горожан, что с 20:00 вечера 31 декабря и до 6:00 утра 1 января городской транспорт Москвы будет работать бесплатно для своих пассажиров.