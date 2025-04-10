Ростех поставил в войска новую партию БМП-3 с дополнительной защитой (ВИДЕО)

Холдинг поставил армии новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с комплектами допзащиты. Машины оснащены устройствами для усиления бронирования и решетчатыми экранами, быстросъемными антидроновыми «мангалами», а комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре.
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