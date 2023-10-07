«Кусают локти». Западные автобренды ищут способы вернуться в Россию

Ушедшие из России западные автомобильные компании «кусают локти» и думают, как вернуться на рынок страны, заявила директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Светлана Володина в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии