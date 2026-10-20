Медведи все чаще появляются рядом с людьми в разных регионах России. В 2026 году такие случаи зафиксировали уже в 41 регионе, а специалисты предупреждают, что пик активности хищников еще впереди, пишет РЕН ТВ.
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