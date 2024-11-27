Родители подростка заплатят 200 тысяч рублей за сожженную детскую площадку

На родителя 15-летнего подростка, который сжёг новую детскую площадку в Краснокаменске, возбуждено административное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья.
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