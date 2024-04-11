Прокуратура Венесуэлы арестовала бывшего вице-президента Тарека за крипто-мошенничество

Прокуратура Венесуэлы заявила о задержании бывшего вице-президента Тарека Эль Айссами, который предположительно является главным организатором крипто-заговора с целью мошенничества при продаже нефти государственной компании.
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