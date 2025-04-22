Сын Эрдогана проехал по России и сделал неожиданное признание

Сын президента Турции Билал Эрдоган признался в любви к России и к русской кухне.Неожиданное признание о России сделал сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.
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