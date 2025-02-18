Блиновская не владела автомобилем Lamborghini, арестованным по ее делу

Блогер Елена Блиновская не является владельцем Lamborghini Urus стоимостью примерно 25 миллионов рублей, который был арестован в рамках наложения обеспечительных мер в деле о ее банкротстве, как сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.
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