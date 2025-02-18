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Блиновская не владела автомобилем Lamborghini, арестованным по ее делу

Блиновская не владела автомобилем Lamborghini, арестованным по ее делу

Блогер Елена Блиновская не является владельцем Lamborghini Urus стоимостью примерно 25 миллионов рублей, который был арестован в рамках наложения обеспечительных мер в деле о ее банкротстве, как сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

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