Блиновская не владела автомобилем Lamborghini, арестованным по ее делу

Блогер Елена Блиновская не является владельцем Lamborghini Urus стоимостью примерно 25 миллионов рублей, который был арестован в рамках наложения обеспечительных мер в деле о ее банкротстве, как сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.