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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем в перерыве игры с «Барселоной»: «Все спорные моменты – в их пользу!»

«Реал» после первого тайма финала Кубка Испании уступает «блаугране» со счетом 0:1. Полузащитник мадридцев, направляясь к раздевалке, выкрикнул кому-то (вероятно, судьям) позади себя: «Все – в их пользу! Все спорные моменты – в их пользу!» Матч обслуживает бригада арбитров под руководством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

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