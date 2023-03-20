Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, намеченный на 20 марта, создает условия для глобального конфликта, КНР готова использовать свои отношения с Российской Федерацией для борьбы с Соединенными Штатами.
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