Слуцкий заявил, что европейские лидеры отрезали себе путь к участию в переговорах

Комментарий Слуцкого на заявление Александера Стубба Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба, в котором тот отметил, что удары по логистическим объектам России являются единственным путем к переговорам.