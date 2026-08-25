FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 089 подписчиков

Слуцкий заявил, что европейские лидеры отрезали себе путь к участию в переговорах

Комментарий Слуцкого на заявление Александера Стубба Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба, в котором тот отметил, что удары по логистическим объектам России являются единственным путем к переговорам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии