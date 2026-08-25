Слуцкий заявил, что европейские лидеры отрезали себе путь к участию в переговорах

Комментарий Слуцкого на заявление Александера Стубба Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, прокомментировал заявление президента Финляндии Александера Стубба, в котором тот отметил, что удары по логистическим объектам России являются единственным путем к переговорам.
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