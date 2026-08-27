Треть подержанных автомобилей в России продается с измененным пробегом

В настоящее время около 30% автомобилей на вторичном рынке России имеют «скрученный» пробег, а примерно 35% продавцов скрывают от покупателей, что автомобиль попадал в аварии или имеет какие-то технические проблемы, пишут «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).