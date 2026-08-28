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Мобильная связь с ИИ: оператор «Яндекс Сим» начинает работу

Мобильная связь с ИИ: оператор «Яндекс Сим» начинает работу

Оператор работает на инфраструктуре «Билайна» Яндекс представил «Яндекс Сим» — виртуального мобильного оператора, в котором сервисы на основе искусственного интеллекта встроены непосредственно в работу связи.

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