Мобильная связь с ИИ: оператор «Яндекс Сим» начинает работу

Оператор работает на инфраструктуре «Билайна» Яндекс представил «Яндекс Сим» — виртуального мобильного оператора, в котором сервисы на основе искусственного интеллекта встроены непосредственно в работу связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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