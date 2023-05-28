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Лига Ставок Кубок Будущего. Россия U20 (красные) сыграет с «Беларусью 21», Россия U20 (белые) – с Беларусью U20

В турнире принимают участие две молодежные (U20) сборные России, а также молодежная (U20) сборная Беларуси и новая команда вертикали белорусских сборных – «Беларусь 21».

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