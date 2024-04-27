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Спички - не игрушка

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"Теперь всем можно всё": Россия начнёт "работать" по объектам на Украине, "которые раньше не трогали"

"Теперь всем можно всё": Россия начнёт "работать" по объектам на Украине, "которые раньше не трогали"

В ближайшее время русские войска начнут "работать" по объектам на оставшихся территориях Украины, "которые раньше не трогали", считает блогер и обозреватель Сергей Колясников.

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Комментарии
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US
Uri Strukow
Никто задним умом не думал. Это деньги наших олигархов. Бизнес важнее жизней. Просто рано или поздно наступает момент истины- или бизнес или жизни. Если нам говорят, что укроопых погибло от 500 тыс до ляма, то хотя и запрещено законом оглашать количество наших потерь, но Президент неоднократно их озвучивал- от 1 к 7ми до 1 к 10ти. Всегда надо брать наихудший вариант, т.е. 1 к 7ми. А это означает, что наши потери из-за доходов наших же олигархов, это 70-140 тыс. До каких пор бизнес может быть важнее жизней? Наши военные еле-еле ходят на другой берег Днепра, а абрамсы, хаймерсы, леопарды, м-777 и т.д. не только едут через всю Европу, не только свободно въезжают и едут через всю Укроопию, но и каким-то образом оказываются на левом берегу Днепра в зоне прямого выстрела из РПГ или поражения мелким дроном. А на каких катерах по Днепру ходят укроопые?
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8 час.
С
Сергей
Если введут войска НАТО, необходимо стереть &quot;пятиугольник&quot;
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5 час.
ВТ
Василий Топчий
Это какое по счёту предупреждение?
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53 мин.

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