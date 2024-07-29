50 лет со дня основания группы «Альфа» 50 лет назад, в структуре КГБ СССР, была создана элитная спецгруппа «А», которая позднее стала известна как группа «Альфа».
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50 лет со дня основания группы «Альфа» 50 лет назад, в структуре КГБ СССР, была создана элитная спецгруппа «А», которая позднее стала известна как группа «Альфа».
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