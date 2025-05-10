«Сделал всё, что мог». Шварцман стартует последним на Гран При Индианаполиса Prema RacingВоспитанник гоночной Академии Ferrari Роберт Шварцман начнёт гонку IndyCar на дорожной трассе в Индианаполисе с последнего места.
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