Сперма Павла Дурова позволила более 100 пар из 12 стран завести детей

Теперь Дуров намерен рассекретить свои данные, чтобы его биологические дети могли найти друг друга.Фото: Instagram/Pavel Durov (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) --> Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров стал донором спермы, его биоматериал позволил более 100 пар из 12 стран завести детей.