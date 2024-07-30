Сперма Павла Дурова позволила более 100 пар из 12 стран завести детей

Теперь Дуров намерен рассекретить свои данные, чтобы его биологические дети могли найти друг друга.Фото: Instagram/Pavel Durov (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) --> Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров стал донором спермы, его биоматериал позволил более 100 пар из 12 стран завести детей.
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