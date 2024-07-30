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Сперма Павла Дурова позволила более 100 пар из 12 стран завести детей

Сперма Павла Дурова позволила более 100 пар из 12 стран завести детей

Теперь Дуров намерен рассекретить свои данные, чтобы его биологические дети могли найти друг друга.Фото: Instagram/Pavel Durov (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) --> Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров стал донором спермы, его биоматериал позволил более 100 пар из 12 стран завести детей.

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