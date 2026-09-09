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Жизнь без благ цивилизации: как устроен отель в швейцарских горах

Жизнь без благ цивилизации: как устроен отель в швейцарских горах

В швейцарской долине Лаутербруннен, окруженной водопадами и горными лугами, расположен гостевой дом, построенный еще в XIX веке.

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