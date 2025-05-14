Арест чиновников ХМАО по делу о махинациях при закупке автобусов продлён на два месяца

Суд продлил срок содержания под стражей бывших чиновников правительства Ханты-Мансийского автономного округа Андрея Середнева и Ольги Власовой, обвиняемых в махинациях при закупке автобусов для транспортной реформы в Нижневартовске.
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