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Остин Ривз о росте популярности: «Остаюсь обычным человеком. Посвящаю много времени видеоиграм, гольфу»

Форвард «Лейкерс» и сборной США Остин Ривз признался, что не ожидал такого роста собственной популярности.

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