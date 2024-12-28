В Екатеринбурге Дед Мороз обезвредил мигранта-педофила, который не давал жизни школьнице

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Обрезать все, что торчит и....за решетку!
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1 час.
ALEKSANDR ROGOV
А я давно и постоянно  пишу, что всех мигрантов от мала до велика, надо кастрировать за любое правонарушение! И не будет ни каких проблем с отъездом этих тварей в родные кишлаки, примите такой  закон или хотя бы намёк на него и они гурьбой рванут из России!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Эта сука ещё и угрожает? Ему гондону топор надо засадить в голову по самую рукоять! Пусть потом патологоанатом его выковыривает.
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57 мин.

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