В Екатеринбурге Дед Мороз обезвредил мигранта-педофила, который не давал жизни школьнице

ALEKSANDR ROGOV

А я давно и постоянно пишу, что всех мигрантов от мала до велика, надо кастрировать за любое правонарушение! И не будет ни каких проблем с отъездом этих тварей в родные кишлаки, примите такой закон или хотя бы намёк на него и они гурьбой рванут из России!