Царьград Фото: Sergey Elagin/Business Online/Globallookpress Сказочный герой совместно с сотрудниками опеки ходил поздравлять с Новым годом детей из малоимущих и многодетных семей.
В Екатеринбурге Дед Мороз обезвредил мигранта-педофила, который не давал жизни школьнице
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина БогдановаШирочкина
Обрезать все, что торчит и....за решетку!
Ответить
1 час.
ALEKSANDR ROGOV
А я давно и постоянно пишу, что всех мигрантов от мала до велика, надо кастрировать за любое правонарушение! И не будет ни каких проблем с отъездом этих тварей в родные кишлаки, примите такой закон или хотя бы намёк на него и они гурьбой рванут из России!
Ответить
1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Эта сука ещё и угрожает? Ему гондону топор надо засадить в голову по самую рукоять! Пусть потом патологоанатом его выковыривает.
Ответить
57 мин.
Свежие комментарии