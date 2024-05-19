Запекаем овощи в духовке, а потом превращаем их в ленивый суп-пюре

Ленивый суп-пюре будет идеальным выбором обеда или ужина в жаркий летний день. Готовится он просто, ингредиенты наверняка найдутся на кухне — достаточно быстро запечь овощи в духовке и затем в пару движений превратить их в суп.
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