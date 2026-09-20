В Челябинске произошло жесткое ДТП с участием легковушки и автобуса

В Челябинске устанавливают обстоятельства фатального ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщила Госавтоинспекция города.
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