Минюст России внес телеканал "Дождь" в реестр "иноагентов" во второй раз

Телеканал "Дождь" повторно внесли в реестр иноагентов — на этот раз как "иное объединение лиц". ООО "Дождь", изначально добавленное в перечень, из него исключили "в связи с прекращением деятельности в качестве иностранного агента".
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