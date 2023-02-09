Пирог с вишней к чаю смело заменит любой торт: готовится просто, получается вкусным, нежным и не нужно пропитывать

Сегодня предлагаю вам рецепт одного из самых вкусных и нежных пирогов с вишней. Только представьте себе - ванильно-шоколадный корж, сливочный крем, сочная, спелая, слегка кисловатая вишня, кусочки шоколада… устоять перед таким десертом просто невозможно! СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: В миску кладём 100 г мягкого сливочного масла, взбиваем до пышности и добавляем 2 яйца, но не все сразу, а по одному – каждый раз тщательно перемешивая их с маслом.
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