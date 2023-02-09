Будет вкусно

131 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Пархоменко
    Минут за 5 на столе превращается в паштет. Можно только намазать. Лучше делать по отдельности, иначе вкусы смешиваютсяБерем самое бюдже...
  • Владимир
    Нет, добавит сочности в блюдо и расширит вкус.Делаем хинкали бе...
  • Tatyana Maranjyan
    Ну да, типа выкрасить и выброситьДелаем хинкали бе...

Пирог с вишней к чаю смело заменит любой торт: готовится просто, получается вкусным, нежным и не нужно пропитывать

Пирог с вишней к чаю смело заменит любой торт: готовится просто, получается вкусным, нежным и не нужно пропитывать

​​​​​​​ Сегодня предлагаю вам рецепт одного из самых вкусных и нежных пирогов с вишней. Только представьте себе - ванильно-шоколадный корж, сливочный крем, сочная, спелая, слегка кисловатая вишня, кусочки шоколада… устоять перед таким десертом просто невозможно! СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: В миску кладём 100 г мягкого сливочного масла, взбиваем до пышности и добавляем 2 яйца, но не все сразу, а по одному – каждый раз тщательно перемешивая их с маслом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх