В начале июня Землю накроют магнитные бури

В начале следующей недели Землю накроют магнитные бури. По словам астрономов, в первые дни июня к нашей планете повернется та же активная зона Солнца, на которой в начале мая произошла одна из самых сильных вспышек за всю историю наблюдений.
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