Орловский детский омбудсмен Домогатский рассказал о росте числа обращений

С середины прошлого века первого июня мировое сообщество отмечает Международный день защиты детей. Однако специальный человек, который пристально следит за соблюдением прав детей появился в России лишь в 2009 году.
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