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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Орловский детский омбудсмен Домогатский рассказал о росте числа обращений

Орловский детский омбудсмен Домогатский рассказал о росте числа обращений

С середины прошлого века первого июня мировое сообщество отмечает Международный день защиты детей. Однако специальный человек, который пристально следит за соблюдением прав детей появился в России лишь в 2009 году.

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