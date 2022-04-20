Экипажи истребителей Су-30см ВВО выполнили полеты в сложных метеоусловиях Забайкалья

Экипажи истребителей Су-30см ВВО выполнили полеты в сложных метеоусловиях Забайкалья

В ходе мероприятий была отработана единая методика обучения летного состава, взаимодействия экипажей в полете, а также подготовка командиров боевых звеньев в качестве инструкторов.

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