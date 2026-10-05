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Курбатов: «Слушания CAS о допуске России ожидаются в окне 22–25 октября, вариант с 2027 годом абсолютно реален»

Курбатов: «Слушания CAS о допуске России ожидаются в окне 22–25 октября, вариант с 2027 годом абсолютно реален»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил «Матч ТВ», что решение, которое будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце октября касательно допуска российских сборных, станет определяющим как минимум для ближайшего сезона.

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