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Царьград

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Вот и США списали Зеленского. С Путиным согласовали утиль? Ответ в папочке Ермака

Вот и США списали Зеленского. С Путиным согласовали утиль? Ответ в папочке Ермака

Глава украинского ОП Андрей Ермак на днях отправился с срочным и, как пишут СМИ, незапланированным визитом в США вскоре после совершениях терактов украинскими спецслужбами в России.

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