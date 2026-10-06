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Царьград

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USA Today: Стоимость билетов на матч Овечкина превысила 800 долларов

USA Today: Стоимость билетов на матч Овечкина превысила 800 долларов

Стоимость билетов на последний домашний матч Александра Овечкина в НХЛ, который состоится 4 апреля 2027 года, превысила 800 долларов.

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