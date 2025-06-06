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Военное обозрение

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Взрывы гремят на объектах ВСУ и спецслужб Украины в Киеве, Чернигове, Луцке, Житомире и других городах Украины

Взрывы гремят на объектах ВСУ и спецслужб Украины в Киеве, Чернигове, Луцке, Житомире и других городах Украины

О прилётах по зданию на Банковой на данный момент не сообщалось.

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