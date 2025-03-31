В Италии расследуют случаи появления беспилотников над секретным центром ЕС

К расследованию многочисленных случаев полетов беспилотников в районе озера Маджоре, где расположен высокотехнологичный центр ЕС, приступили специалисты органов безопасности Италии, сообщает 31 марта газета Kronen Zeitung.
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