🚉 В Крыму с 16 октября изменится расписание движения некоторых электричек Это касается пригородных поездов: ▫️№ 6616 Симферополь — Соленое Озеро; ▫️№ 6617 Джанкой — Симферополь; ▫️№ 6620 Симферополь — Джанкой; ▫️№ 6623 Соленое Озеро — Симферополь; ▫️№ 6627 Джанкой — Симферополь; ▫️№ 6630 Симферополь — Джанкой; ▫️№ 6631 Урожайная — Симферополь; ▫️№ 6743 Джанкой — Феодосия; ▫️№ 6750 Феодосия — Джанкой; ▫️№ 7102/7101 Симферополь — Феодосия; ▫️№ 7112/7111 Феодосия — Симферополь.
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