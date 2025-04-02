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Царьград

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Как освобождали Сербию от нацистов? Вучич определил роль СССР

Как освобождали Сербию от нацистов? Вучич определил роль СССР

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, как освобождали его страну от нацистов во Второй мировой войне.

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