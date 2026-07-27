Заммэра Ефимов: Москва построила 18 школ и садов за пять лет

В Москве за пять с половиной лет построено 18 образовательных учреждений. Заммэра Владимир Ефимов сообщает о школах и детсадах в Новомосковском округе, в том числе в Коммунарке и Щербинке, вместимостью на 8 тысяч детей.
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