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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Хотел сойтись с женой спустя 12 лет после развода, а влип в скандал с беременной моделью: Что заставило уверовать в Бога Ираклия Пирцхалаву

Шоу-бизнес: Хотел сойтись с женой спустя 12 лет после развода, а влип в скандал с беременной моделью: Что заставило уверовать в Бога Ираклия Пирцхалаву

Ираклий Пирцхалава — грузинский певец и продюсер, выпускник «Фабрики звёзд — 2». В нулевых его знали все.

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