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Аналог российского ОТРК «Искандер»: в КНДР испытали баллистическую ракету

Аналог российского ОТРК «Искандер»: в КНДР испытали баллистическую ракету

Вчера в Северной Корее были проведены очередные испытания нового оружия. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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