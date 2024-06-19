Глава Курской области объявил опасность атаки БПЛА

Сообщение об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Курской области опубликовал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов 20 июня в своем Telegram-канале.
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