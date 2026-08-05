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Вечерний Новосибирск

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ГУФСИН назвал фейком побег девяти заключенных под Новосибирском

ГУФСИН назвал фейком побег девяти заключенных под Новосибирском

В частности, о побеге был опубликован пост в группе «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте». Авторы поста отмечают, что информация не является официальной и выложили ее «на всякий случай» с фотографиями девяти человек.

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