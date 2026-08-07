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«Балтика» пропускает 11 матчей подряд. 1.47 – продление тренда в матче с «Крыльями»

«Крылья Советов» примут «Балтику» в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Калининграда пропустил в 11 последних официальных матчах.

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