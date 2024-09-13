Астронавт миссии Polaris Dawn исполнила мелодию из «Звёздный войн» на орбите — ви...

Астронавт миссии Polaris Dawn исполнила мелодию из «Звёздный войн» на орбите — видео транслировали через лазер StarlinkАстронавт миссии Polaris Dawn Сара Гиллис (Sarah Gillis) устроила космический концерт, исполнив на скрипке тему из «Звёздных войн».
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