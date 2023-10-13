Курганский Главпочтамт стали закрывать на обед, как в советские времена. Видео

Курганский Главпочтамт вновь стали закрывать на обеденный перерыв. В это время на крыльце центрального отделения Почты России горожане, в числе которым много пенсионеров, собираются в очередь, передает корреспондент URA.
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